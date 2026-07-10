Хотел намочить ноги: в омской области утонул еще один подросток. Трагедия произошла вчера в реке Омь на территории Калачинского района.
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Хотел намочить ноги: в омской области утонул еще один подросток. Трагедия произошла вчера в реке Омь на территории Калачинского района.
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