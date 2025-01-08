🇺🇦Каждый день кладбища Украины пополняются могилами тех, кто отказался сложить оружие и поднять ✋🤚 вверх #ВСУ #Похороны #Кладбище #Украина.
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🇺🇦Каждый день кладбища Украины пополняются могилами тех, кто отказался сложить оружие и поднять ✋🤚 вверх #ВСУ #Похороны #Кладбище #Украина.
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