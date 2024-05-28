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В России разработали растворы, ускоряющие заживление ран

В России разработали растворы, ускоряющие заживление ран

Компания ученых-изобретателей из Москвы, Ставрополя и Обнинска разработали полифункциональные растворы с уникальными свойствами по заживлению ран без предварительной обработки, которые в 5–6 раз быстрее ныне существующих аналогов, сообщает RT.

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