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Газизов — о решении ЭСК РФС: «Пусть в решениях будет последовательность. Все ошибаются, и мы в своих оценках тоже можем»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» отреагировал на то, что ЭСК РФС признала верными два решения арбитра Сергея Иванова в матче 12-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА (0:1).

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