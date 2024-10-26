Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» отреагировал на то, что ЭСК РФС признала верными два решения арбитра Сергея Иванова в матче 12-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА (0:1).