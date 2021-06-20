Закон и Порядок

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Выборы во Франции: уставшие от ставленника Ротшильдов проголосуют за Ле Пен

Выборы во Франции: уставшие от ставленника Ротшильдов проголосуют за Ле Пен

Сегодня во Франции проходит первый тур региональных выборов (второй назначен на 27-е).

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абрам вербин
Успехов нормальным людям франции!
АЛЕКС БАМ
Почему Ле Пэн а не Ла Пэн? Она же женщина!
Vladimir Lioubimcev
Это, скорее всего тонкости для тех, кто знает французский язык?
Vladimir Lioubimcev
А Ротшильды дадут ей работать, как и вся свора "мирового сообщества"?
Лирина Полесская (Вяткина)
Победу Марин Ле Пен !!!

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