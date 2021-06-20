Выборы во Франции: уставшие от ставленника Ротшильдов проголосуют за Ле Пен

Закон и ПорядокПолитикаВыборы во Франции: уставшие от ставленника Ротшильдов проголосуют за Ле Пен Сегодня во Франции проходит первый тур региональных выборов (второй назначен на 27-е).Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинУспехов нормальным людям франции!АЛЕКС БАМПочему Ле Пэн а не Ла Пэн? Она же женщина!Vladimir LioubimcevЭто, скорее всего тонкости для тех, кто знает французский язык?Vladimir LioubimcevА Ротшильды дадут ей работать, как и вся свора "мирового сообщества"?Лирина Полесская (Вяткина)Победу Марин Ле Пен !!!Комментировать
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