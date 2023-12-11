В Виноградовском округе прокуратура помогла сироте-участнику СВО получить жильё

Родителей молодого человека лишили родительских прав. В 2020 году его включили в списки тех, кого должны обеспечить жильём из специализированного фондаС октября 2022 года молодой человек принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, в связи с чем на основании норм законодательства он имеет преимущественное право на обеспечение жильём вне очереди.