Михаил Шеремет: Майя Санду одерживает победу во втором туре выборов президента Молдавии

Майя Санду одерживает победу во втором туре выборов президента Молдавии После оглашения предварительных результатов по всем 1 988 избирательным участкам на территории Молдавии Майя Санду набирает 48,81% голосов, Александр Стояногло — 51,19%.
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