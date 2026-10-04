Украина готова немедленно прекратить огонь в рамках индийского мирного плана, — глава МИД

Украина готова немедленно прекратить огонь в рамках индийского мирного плана, сообщил глава МИД. «Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере и в Чёрном море, но только в таком сочетании», — заявил Сибига.
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