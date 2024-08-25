За сборную России зажигает надежда «Монреаля». В звездном составе СКА Демидову опять нет места

Он идет по стопам Мичкова.Иван Демидов — самый обсуждаемый молодой игрок из России прямо сейчас. Еще недавно таковым можно было назвать Матвея Мичкова, но он благополучно покинул СКА, перебрался за океан и спокойно готовится к сезону за «Филадельфию».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии