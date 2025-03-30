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Царьград

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"ИГИЛ* возвращается": Новое поколение террористов на подходе. Вызов брошен, но мир бездействует

"ИГИЛ* возвращается": Новое поколение террористов на подходе. Вызов брошен, но мир бездействует

"ИГИЛ* возвращается". Вызов брошен, но мир бездействует. В своей статье для Царьграда Иван Прохоров отмечает, что мир столкнулся с новым поколением террористов, воспитанных на ненависти и радикализме с самого детства.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
С попустительства, покровительства, лоббировании, крышевании властями России и т.д интересов исламистов радикалов экстремистов, уничтожение православия, славян, захват диаспорами регионов России и исламизация с радикализацией   идет с попустительства властей по всей вертикали и ветвей власти. Все направлено на разрушение России из внутри... Это предательство России и народа...
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