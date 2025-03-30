"ИГИЛ* возвращается": Новое поколение террористов на подходе. Вызов брошен, но мир бездействует

АНГЕЛ АНГЕЛ

С попустительства, покровительства, лоббировании, крышевании властями России и т.д интересов исламистов радикалов экстремистов, уничтожение православия, славян, захват диаспорами регионов России и исламизация с радикализацией идет с попустительства властей по всей вертикали и ветвей власти. Все направлено на разрушение России из внутри... Это предательство России и народа...