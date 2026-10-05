Беглов: привить от гриппа планируют 60% жителей Петербурга

В этом сезоне в Петербурге планируется привить от гриппа около 3,4 миллиона человек — примерно 60% населения, при этом вакцинацию можно пройти не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах у метро, на предприятиях и в социальных учреждениях.