Молдавский футболист Николаеску чуть не лишился глаза при попытке высморкаться Форвард ФК «Херенвен» и сборной Молдавии Ион Николаеску пережил необычную травму во время матча Кубка Нидерландов против ФК «Квик Бойз».
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