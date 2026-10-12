Киевский студент попытался взорвать автобус с целым подразделением ВСУ

В Ровно задержали девятнадцатилетнего студента из Киева, которого подозревают в попытке взорвать транспорт, набитый украинскими военными.
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