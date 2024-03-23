"Два в одном" Наши снесли генеральский сходняк и полигон с наймитами

Юрий Золотарев

Нужно "доставать" и Буданыча (ПОДЛЮГУ!!), и Данилова (ССУКУ!!!), и "курожопова" Кулебу (у него рот, как куриная жопа!), и еще многих-многих-многих... Да, и Дэ-Гордона не забыть!! МРАЗЬ эту!!