Появились подробности автокатастрофы с шестью авто под Выгоничами

ДТП случилось около семи вечера в Выгоничском районе, на 37-м километре трассы «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь»Ранее мы сообщали о страшной массовой аварии по Выгоничами, в результате которой разбились шесть автомобилей.