Появились подробности автокатастрофы с шестью авто под Выгоничами

ДТП случилось около семи вечера в Выгоничском районе, на 37-м километре трассы «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь»Ранее мы сообщали о страшной массовой аварии по Выгоничами, в результате которой разбились шесть автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии