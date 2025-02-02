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Что символизирует дом в сновидениях: проблемы со здоровьем и другие скрытые значения по сонникам

Что символизирует дом в сновидениях: проблемы со здоровьем и другие скрытые значения по сонникам

Что символизирует дом в сновидениях: проблемы со здоровьем и другие скрытые значения по сонникам Ирэн ОрлонскаяСон о доме — что он может означать? Каково значение, если вам снится старый дом или место вашего детства? В сновидениях может появляться множество домов, и даже если один из них горит, это тоже имеет своё значение.

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