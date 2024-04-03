Загадочное поведение Земли тревожит ученых: как оно влияет на время Евгения КомароваПроблема приближается к глобальному временному учету, согласно статье, опубликованной в журнале Nature 27 марта 2024 года Дунканом Агнью, геофизиком Института океанографии Университета Калифорнии в Сан-Диего.