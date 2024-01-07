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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Торпедо» 2 поражения в 3 матчах. Сегодня проиграли минскому «Динамо» – 2:5

Сегодня команда Игоря Ларионова уступила минскому «Динамо» – 2:5. До этого было поражение от «Локомотива» 3:5.

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