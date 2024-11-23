Вильфанд рассказал, какой будет следующая неделя в регионах

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. На территории России в ближайшие дни установится преимущественно теплая погода, а аномальных холодов с температурой ниже нормы на 7 и более градусов не прогнозируется вплоть до середины следующей недели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии