В Приамурье нападение условного противника на военный объект отразили военнослужащие Восточного военного округа

В Приамурье нападение условного противника на военный объект отразили военнослужащие Восточного военного округа

В тренировке приняло участие порядка 120 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники.

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