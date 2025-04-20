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Яна Поплавская жестко раскритиковала Ивана Урганта за «гимн Израиля»

Яна Поплавская жестко раскритиковала Ивана Урганта за «гимн Израиля»

Поплавская резко высказалась в адрес Урганта после его выступления в Израиле Иван Ургант, известный телеведущий, выступил с изменённой версией песни Олега Газманова «Москва», адаптировав её под «гимн Израиля».

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