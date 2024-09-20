"Евросоюз официально объявил войну России": Дугин объяснил смысл принятой резолюции ЕП

Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом разрешить удары Украины вглубь России. Директор Института "Царьград", философ, общественный и политический деятель Александр Дугин объяснил смысл принятой резолюции ЕП: "Евросоюз официально объявил войну России".
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