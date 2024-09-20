"Евросоюз официально объявил войну России": Дугин объяснил смысл принятой резолюции ЕП

Дмитрий Гурин

Видимо депы ЕП не ощущали на себе "всю сладость" прилета ракет в города, ну может быть кроме Югославских когда штаты сносили Белград и все государство. Ну вот теперь "Союзная сила" может и отведать своих же люлей по полной программе.