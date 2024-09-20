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Царьград

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"Евросоюз официально объявил войну России": Дугин объяснил смысл принятой резолюции ЕП

Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом разрешить удары Украины вглубь России. Директор Института "Царьград", философ, общественный и политический деятель Александр Дугин объяснил смысл принятой резолюции ЕП: "Евросоюз официально объявил войну России".

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Воевать всё таки придётся!
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16 час.
Дмитрий Гурин
Видимо депы ЕП не ощущали на себе &quot;всю сладость&quot; прилета ракет в города, ну может быть кроме Югославских когда штаты сносили Белград и все государство. Ну вот теперь &quot;Союзная сила&quot; может и отведать своих же люлей по полной программе.
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15 час.

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