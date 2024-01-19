Синоптик Варакин: в регионах РФ за два дня выпадет полумесячная нормы осадков

В некоторых регионах России в ближайшее время ожидаются аномальные погодные явления. Так, в Татарстане, Рязанской и Нижегородской областях пройдут очень сильные снегопады – за сегодня и завтра выпадет до полумесячной нормы осадков и более, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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