Камил Гаджиев: «Я знаю тех, кому стыдно, что они русские. Пацаны, вы что? Вы что панику наводите?»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поддержал российских военных, которые осуществляют спецоперацию на Украине.

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