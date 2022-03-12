Путину пришлось признать, что СССР был технологически развитой державой. А как же рассказы президента про «галоши»?

В русском языке есть замечательная поговорка: «раз в год и палка стреляет». Именно это выражение из русского народного обихода можно применить к тому, что произошло на встрече президента России Путина и главы Беларуси Лукашенко Владимир Путин В ходе обсуждения текущей экономической ситуации и санкций, российский президент был вынужден поддержать своего белорусского коллегу и признать, что Советский […] The post Путину пришлось признать, что СССР был технологически развитой державой.