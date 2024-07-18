Дональд, обращаюсь к вам, как к будущему президенту США. Посмотрите на фотографию моей внучки. Что сделал вам этот ребёнок, за что вы хотите исковеркать ему жизнь или даже убить? За что? Какое отношение вы имеете к Украине и России, которые находятся на другом конце Земли? Я очень боюсь, что, став президентом, вы, как Дон Кихот, кинетесь помогать бедной овечке, Украине, абсолютно не разобравшись в ситуации и, как обычно, как этот рыцарь печального образа – навредите спасаемой и можете стать посмешищем для всего мира на целые века.
Письмо Трампу из Крыма...
Комментарии
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Natalija Osminina
А Трамп то тут причем? Не он посылает Украине оружие. И вообще, с чего автор письма решила, что он выйдет в Президенты?
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21 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Хорошо написала, спасибо. Этих америкосов учить надо, как первоклашек.
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15 час.
Natalija Osminina
Так она же для нас писала. Ни Трамп, ни кто либо еще вне России, этого же не прочитает.
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15 час.
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