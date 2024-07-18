Зачем протирать лицо уксусом: копеечная альтернатива дорогим тоникам

Многие наверняка слышали о пользе уксуса для красоты и здоровья. Уксус действительно творит чудеса и преображает даже безжизненные волосы и увядающую кожу, но только при осторожном и правильном использовании.
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