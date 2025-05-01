Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дожили...

Дожили...

Из директа:Вещает #аншлакагент #ангелыклары Не то, что бы супер новость, но было неожиданно. Еду на работу, в автобус заходит Ефремов.

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