Кабмин обсуждает выдачу семейной ипотеки на вторичном рынке жилья

Предполагается, что льготная программа будет действовать в регионах, где строится мало нового жилья. Вдобавок к этому рассматривается вариант предоставления жилья для молодых и многодетных родителей, которые работают на территориях с опережающим развитием Правительство готовит доклад президенту России Владимиру Путину на тему возможности предоставления семейной ипотеки на вторичном рынке жилья.
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