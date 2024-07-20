Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Кабмин обсуждает выдачу семейной ипотеки на вторичном рынке жилья

Кабмин обсуждает выдачу семейной ипотеки на вторичном рынке жилья

Предполагается, что льготная программа будет действовать в регионах, где строится мало нового жилья. Вдобавок к этому рассматривается вариант предоставления жилья для молодых и многодетных родителей, которые работают на территориях с опережающим развитием Правительство готовит доклад президенту России Владимиру Путину на тему возможности предоставления семейной ипотеки на вторичном рынке жилья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх