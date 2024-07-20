Кабмин обсуждает выдачу семейной ипотеки на вторичном рынке жилья

Предполагается, что льготная программа будет действовать в регионах, где строится мало нового жилья. Вдобавок к этому рассматривается вариант предоставления жилья для молодых и многодетных родителей, которые работают на территориях с опережающим развитием Правительство готовит доклад президенту России Владимиру Путину на тему возможности предоставления семейной ипотеки на вторичном рынке жилья.