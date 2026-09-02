Минобороны РФ поразило три логистических центра в Киевской области

Русские военные сообщили о нанесении ударов по трём логистическим центрам в Киевской области, включая "Эридон" и "Фм Логистик Днепр".
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