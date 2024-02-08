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Второй сезон Halo получил 92% одобрения критиков на Rotten Tomatoes Новый сезон Halo полу...

Второй сезон Halo получил 92% одобрения критиков на Rotten Tomatoes Новый сезон Halo полу...

Второй сезон Halo получил 92% одобрения критиков на Rotten TomatoesНовый сезон Halo получил высокие оценки в первых рецензиях: несколько журналистов отметили новый, более мрачный тон сериала и эволюцию его качества по сравнению с первым сезоном.

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