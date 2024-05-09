16 мая Виктор Ананич проведет ´прямую телефонную линию´.

16 мая 2024 года с 14.00 до 16.00 заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Ананич Виктор Михайлович проведет ´прямую телефонную линию´.
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