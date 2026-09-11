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Царьград

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"Вспыхнул схрон с героином" или "взорвался газ"? Сгорел цыганский табор. Что на самом деле произошло под Тюменью

"Вспыхнул схрон с героином" или "взорвался газ"? Сгорел цыганский табор. Что на самом деле произошло под Тюменью

В посёлке Славянский под Тюменью произошёл крупный пожар, огонь охватил жилые дома на территории частной застройки.

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