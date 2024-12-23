Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию на Среднем Востоке

Москва, 22 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье провел телефонный разговор с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдель Аты, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Среднем Востоке.
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