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Китай

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Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию на Среднем Востоке

Москва, 22 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье провел телефонный разговор с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдель Аты, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Среднем Востоке.

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