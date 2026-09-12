Демократы в США предупредили о рисках антироссийских санкций Грэма*

Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей США — Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер — выступили против законопроекта имени сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.
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