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Глава МИД Китая: сейчас нет условий для начала мирных переговоров по Украине

Глава МИД Китая: сейчас нет условий для начала мирных переговоров по Украине

В настоящий момент нет условий для начала мирных переговоров по Украине. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

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