Цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 1000 долларов

Впервые с декабря 2022 года биржевые цены на газ достигли 1000 долларов за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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