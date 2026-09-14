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Цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 1000 долларов

Цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 1000 долларов

Впервые с декабря 2022 года биржевые цены на газ достигли 1000 долларов за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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