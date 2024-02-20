Откуда на Руси появилась легенда о том, что детей ищут в капусте Алёна ЮрьеваВ сказаниях и легендах Древней Руси, таинственные и необычные обряды порой заключали в себе глубокие символические значения и суеверия.
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