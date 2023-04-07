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Депутат Дагделен: Вашингтон обманул Берлин в вопросе совместных поставок танков ВСУ

Депутат Дагделен: Вашингтон обманул Берлин в вопросе совместных поставок танков ВСУ

Политика немецких властей, действующих под указкой Белого дома, обернулась тем, что Берлин единолично поставил танки на Украину, невзирая на слова американского руководства о совместной отправке.

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