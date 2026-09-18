Рынок автомобилей с пробегом в августе снизился на 8% в РФ

В августе 2026 года в России было реализовано 518,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 5,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 8,4% ниже результата августа прошлого года.
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