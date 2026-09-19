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Царьград

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Апокалипсис близко? Цены на бензин приблизились к отметкам постапокалиптического фильма с Уилл Смитом

Апокалипсис близко? Цены на бензин приблизились к отметкам постапокалиптического фильма с Уилл Смитом

Жители Калифорнии заметили, что вчера цены на заправках были почти такими же, как в фильме 2007 года, где главную роль исполнил Уилл Смит.

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