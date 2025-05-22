В Челябинской области нашли фрагменты нового метеорита

Находку обнаружили исследователи ЧелГУ в Кунашакском районе.Ученые Челябинского государственного университета обнаружили фрагменты метеорита, который, по всей вероятности, упал 23 марта текущего года недалеко от деревни Султаново в Кунашакском районе.