В Челябинской области нашли фрагменты нового метеорита

Находку обнаружили исследователи ЧелГУ в Кунашакском районе.Ученые Челябинского государственного университета обнаружили фрагменты метеорита, который, по всей вероятности, упал 23 марта текущего года недалеко от деревни Султаново в Кунашакском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии