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Царьград

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В Челябинской области нашли фрагменты нового метеорита

В Челябинской области нашли фрагменты нового метеорита

Находку обнаружили исследователи ЧелГУ в Кунашакском районе.Ученые Челябинского государственного университета обнаружили фрагменты метеорита, который, по всей вероятности, упал 23 марта текущего года недалеко от деревни Султаново в Кунашакском районе.

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