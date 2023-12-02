Рабочий визит.

28 ноября 2023 года учреждение ´Зональный государственный архив в г. Бобруйске´ посетили Твердохлебова Юлия Борисовна - заведующий отделом хранения специализированных фондов ГУ ´Национальная библиотека Беларуси´, Смоляго Галина Григорьевна - заведующий сектором организации фондов отдела хранения специализированных фондов.
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