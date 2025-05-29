Косметолог Шухман рассказала, как добиться идеального загара

Важно учитывать индивидуальный фототип С наступлением лета большинство людей стремится к тому, чтобы получить красивый загар, но не все умеют правильно загорать, чтобы не навредить коже, рассказала РИАМО врач-косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман.
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