Ольга Бузова назвала Степанову дном и считает, что ее нужно жестко наказать

Ведущая и певица Ольга Бузова встала на сторону оскорбленной Светланы Бондарчук. В своих видео психолог Вероника Степанова анализирует известных личностей, и в последнем выпуске особое внимание уделила Светлане Бондарчук.
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