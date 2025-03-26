Опасная погода ожидается в семи регионах РФ

В ближайшее время семь регионов России могут столкнуться с опасными погодными явлениями. Как предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в их числе сильный ветер, значительные осадки, метель и гололед, в среду, 26 марта, ТАСС.