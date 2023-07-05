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Увеличены поголовья коров и коз для получения субсидий в Архангельской области

Увеличены поголовья коров и коз для получения субсидий в Архангельской области

В Поморье появилась возможность для большего количества хозяйств получать государственную поддержку. Областное правительство увеличило количество коров и коз, которое позволяет получать субсидии для агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса.

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