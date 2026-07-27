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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» заплатит Билялову 95 млн рублей за 2 года по контракту. Еще 30 млн – бонус за приз лучшему вратарю сезона (Михаил Зислис)

Стала известна зарплата Тимура Билялова по новому контракту с « Ак Барсом ». 31-летний вратарь заключил договор на два года.

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