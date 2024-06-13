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Турэксперт Мельник назвал страны, принимающие туристов без загранпаспорта

Турэксперт Мельник назвал страны, принимающие туристов без загранпаспорта

По мнению эксперта по туризму Николая Мельника, несмотря на общее мнение о сложностях путешествий за границу без заграничного паспорта, существует несколько стран, которые открыты для российских туристов с внутренним паспортом.

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