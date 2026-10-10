Из-за атаки ВСУ в ЛНР погибли четыре человека

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Луганскую Народную Республику погибли четыре человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
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